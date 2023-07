Al Nassr empatou sem golos contra o Al Shabab. CR7 entrou aos 62' e foi-lhe anulado um golo

O Al Nassr começou a temporada oficial com um empate perante o Al Shabab, na Champions árabe (Arab Club Champions Cup, também conhecida como King Salman Club Cup).

Com Ronaldo no banco, os comandados de Luís Castro não foram além de um nulo na primeira jornada do Grupo C da prova. O avançado português entrou aos 62' e marcou à meia volta aos 75', mas foi anulado por fora de jogo.

Talisca, Alex Telles, Ghareeb e Seko Fofana também foram lançados no segundo tempo.