Luís Castro e o campeonato carioca: "Ficámos com os jogos do meio da semana"

Técnico vai orientar a equipa principal do Botafogo nos jogos a meio da semana do campeonato carioca, com o adjunto Lúcio Flávio a ficar encarregue das partidas do fim de semana, ao leme da equipa B.

O Botafogo, orientado por Luís Castro, encontra-se a disputar o campeonato carioca e o técnico português revelou esta segunda-feira como vai lidar com o calendário,

Castro revelou que irá comandar a equipa principal nos jogos durante a semana, ao passo que o adjunto Lúcio Flávio vai ficar encarregue das partidas do fim de semana, que serão disputadas pela equipa B.

"Trabalho com o facto de fazermos o primeiro jogo no meio de semana e a equipe B fazer os jogos contra Vasco e Fluminense. Nós ficámos com os jogos do meio da semana porque não jogaríamos após apenas sete dias de atividade", explicou.

"Nós fizemos o primeiro jogo [derrota por 0-1 diante do Audax] após dez dias de trabalho, fazendo ciclos de cinco dias com os jogos integrados. Estes não são jogos de preparação, são oficiais, e servirão para buscarmos a perfeição para a temporada", acrescentou Luís Castro.