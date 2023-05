Luís Castro e Botafogo em alta: "Quero ir atrás de tudo"

Equipa orientada pelo técnico português lidera o campeonato brasileiro e está ainda na Sul-Americana e na Taça do Brasil

Depois do fracasso no Campeonato Carioca e da pressão que isso gerou, Luís Castro deu a volta por cima e nesta altura o Botafogo está a lutar por três frentes, com destaque para a liderança do campeonato brasileiro. O treinador português quer vencer tudo.

"Quando olhamos para as competições não menosprezamos nenhuma. Preciso encontrar um equilíbrio e de ter todos os jogadores no mesmo nível, o que é algo complexo. Procuramos que seja o mais perfeito possível. É isso que procuro. Não quero deixar a Sul-Americana e Copa do Brasil pra trás, nem perder gás no Campeonato Brasileiro. Não quero deixar nada pra trás. Quero ir atrás de tudo e minha equipe quer caminhar em cima das três", afirmou, em participação no programa Boleiragem, da Sportv.

Luís Castro recordou ainda o mau início de época: "Nunca pensei em sair do Botafogo, nunca senti pressão no futebol. Não tenho problema nenhum com a crítica, ela faz parte. Com respeito pelo ser humano e aos jogadores. Uma coisa é a nossa liberdade de expressão, outra é ser mal educado. Dizer que o Botafogo jogar mal é uma crítica bem recebida. Outra coisa é dizer que os treinadores são burros e não sabem o que fazer. Sem uma pré-temporada boa, as equipas têm dificuldade nos campeonatos e não fiz isso no meu primeiro ano."

O técnico abordou ainda a polémica recente sobre discriminação no Brasil aos treinadores estrangeiros: "Precisamos de globalização. Somos treinadores do mundo, que percorremos. Distinguir treinadores de outros países, para mim, é algo que me violenta. Respeito todos os treinadores e quando alguém diz 'o português, o brasileiro', acho totalmente ultrapassado. Somos treinadores do mundo, todos nós com as nossas virtudes, mas acima de tudo, treinadores."