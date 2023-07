Luís Castro e a saída do Botafogo: "Nunca entreguei as minhas decisões a ninguém"

Declarações de Luís Castro, treinador do Al Nassr, após o triunfo por 2-0 sobre o Alverca, no Algarve, em jogo de pré-temporada

O novo treinador do Al Nassr, Luís Castro, disse esta segunda-feira que será um "prazer" orientar na equipa saudita o compatriota Cristiano Ronaldo, que elogiou como uma referência que "vai ficar na história do futebol".

"É sempre bom treinar os melhores do mundo. Ele está nesse lote, como homem que vai ficar na história do futebol. Portanto, será um prazer trabalhar com ele, como com todos os outros que o acompanham. A equipa é feita de um conjunto de jogadores que têm dentro dela algumas referências por aquilo que trabalham, pela forma como jogam, pela forma como comunicam e pela forma como se comportam. Ele é uma dessas pessoas", destacou o técnico, questionado sobre o internacional português.

Luís Castro falava aos jornalistas após a vitória (2-0) do Al Nassr sobre o Alverca, em jogo particular disputado em Albufeira, inserido no estágio da equipa saudita no Algarve, que se prolonga até dia 21.

Sobre a forma como potenciará as qualidades do internacional português, de 38 anos, o treinador ressalvou que "os jogadores são potenciados pela equipa onde estão inseridos, pelo contexto", e que Cristiano Ronaldo vai ajudar e beneficiar desse contexto.

"Ele faz parte de um contexto, em que ele vai ajudar o contexto e o contexto vai ajudá-lo a ele, de certeza absoluta", frisou Castro, que assinou por duas épocas com o Al Nassr.

Cristiano Ronaldo deverá integrar o grupo esta semana, antes do jogo particular com o Farense, marcado para sexta-feira, no Estádio Algarve.

Em relação à forma como deixou o Botafogo, líder da liga brasileira, o treinador português garantiu que a decisão foi exclusivamente sua.

"O que é fundamental para aceitarmos trabalho é analisarmos as solicitações que nos chegam e percebermos o que é bom para o clube onde estamos, o que é bom para o clube onde vamos e o que é bom para nós. E, felizmente, ao longo da vida, habituei-me a decidir por mim. Nunca entreguei as minhas decisões a ninguém, sempre decidi em consciência e foi isso que fiz mais uma vez", disse.

Luís Castro assegurou que deixou atrás de si "uma construção feita com muito empenho e dedicação" e que o Botafogo está bem encaminhado para conquistar o título.

"Penso que o Botafogo, neste momento, é um candidato sério, senão o maior candidato ao título, e está a dar passos muito seguros para isso. É aquilo que senti que estavam a fazer e que o meu trabalho ali estava feito", sustentou.

O objetivo no Al Nassr é "ser campeão", declarou, numa liga onde também vai encontrar outros treinadores portugueses.

"Já o era no Brasil, tinha vários [treinadores portugueses] e agora vai ter vários outra vez. Não é interessante porque são treinadores portugueses, é interessante porque têm competência para treinar as equipas onde estão e são adversários muito fortes", finalizou, sem querer comentar o eventual interesse do clube saudita no portista Otávio.