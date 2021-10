Luís Castro e a fase atual do Al-Duhail: "Deixa-me sempre preocupado"

Técnico português do vice-líder da I Liga do Catar, em antevisão à oitava jornada da prova, assumiu, em jeito de alerta, insatisfação com o nível exibicional da equipa. Falta de tempo de treino com grupo total tem complicado a tarefa em solo árabe

Reparos: "Não fiquei agradado com nenhum dos dois últimos jogos. Um pelo resultado e exibição; outro pela exibição, porque ganhámos, mas não fizémos uma boa exibição. E isso deixa-me sempre preocupado, porque temos de ir sempre à procura de uma forma muito profunda do porquê de as coisas nos acontecerem. A reflexão foi feita e esperamos encontrar o caminho do sucesso exibicional de forma rápida, mas sabemos que vamos ter um trabalho muito duro ao longo da época."

Necessidade de mais tempo: "A equipa conseguiu estar bem durante alguns jogos, mas as coisas ainda não estão sedimentadas nem solidificadas. Os pilares não estão fortalecidos. Estamos juntos há muito pouco tempo para que as coisas, passados apenas três meses, sem jogadores que andaram por fora, juntamente com todas as incidências que tivemos, estejam seguras. E se realmente fizemos jogos bons, eu sabia que o futebol, em épocas como a nossa, há avanços e recuos. Existem momentos muito bons e momentos em que vamos ter de sofrer para ter bons resultados."