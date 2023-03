Luís Castro e a confusão no fim do Sergipe-Botafogo: "Aconteceram coisas lamentáveis"

Treinador português comentou as incidências do final da partida que apurou o Botafogo para a segunda ronda da Taça do Brasil (1-1 no terreno do Sergipe).

Análise: "O Sergipe foi melhor que nós ao longo de todo o jogo, a não ser a parte em que realmente sufocámos. Em qualquer pontapé de canto poderíamos ter feito o golo. O Sergipe jogou melhor e merecia vencer o jogo. Quando perco, cumprimento todos, porque acho que o futebol é feito das relações que fazemos ao longo do caminho."

Confusão no final: "Infelizmente aconteceram coisas lamentáveis, depois junto ao túnel houve a tentativa de agressão, dois dirigentes do Sergipe insultaram-me, não entendi, só fiz o meu trabalho, não fui mal-educado."

Responsabilidade da má exibição: "O culpado sou eu, não são os meus jogadores. Temos tentado colocar a equipa a jogar ao melhor nível e não temos conseguido. Quando não se consegue, só há uma forma, continuar a trabalhar e tentar melhorar a equipa através do treino. Assumo totais responsabilidades pela equipa não jogar como eu gostaria que estivesse e como os adeptos queriam."

Reforços? "Não falo mais em reforços, já disse o que tinha para dizer e não me vou refugiar em falta de reforços para justificar o mau momento que estamos a viver. Vínhamos bem, mas há três jogos que não estamos bem. Estávamos a crescer antes, mas nos últimos três jogos não estamos num bom momento. Houve um conjunto de incidências contra o Vasco que baixaram o nível da equipa, depois contra o Flamengo baixou mais um pouquinho e hoje tivemos uma atuação muito abaixo."