Luís Castro doa uma tonelada de alimentos a populações das favelas

Treinador português do Botafogo foi eleito o melhor treinador do mês de maio no Brasileirão

Luís Castro recebeu o prémio de melhor treinador do mês de maio no Brasileirão e, à margem da cerimónia, que teve lugar no centro de treinos do Fogão, o treinador português entregou uma tonelada de alimentos à Central Única Das Favelas (CUFA), uma instituição que ajuda comunidades carenciadas.



"Quero enviar um grande abraço a todos que os que lutam no dia a dia em busca de uma vida melhor. Quero mandar uma mensagem de esperança, que não desistam da batalha para que as suas famílias tenham um futuro melhor. Sei que a vida não é justa, que nos vira as costas muitas vezes, mas devemos sempre seguir em frente. Espero que cada um consiga descobrir seu caminho", disse Luís Castro.

Neste momento, o Botafogo é líder do Brasileirão com cinco pontos que o Palmeiras, de Abel Ferreira.