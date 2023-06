Luís Castro diz "sim" ao Al Nassr e o anúncio oficial está para breve

Luís Castro de saída do Botafogo

Treinador português deve despedir-se do Botafogo na madrugada desta sexta-feira.

Luís Castro está a cumprir as últimas horas enquanto treinador do Botafogo. Segundo informou o portal "Goal" esta quinta-feira, o treinador português aceitou a proposta dos sauditas do Al Nassr.

O JOGO validou esta informação junto de fonte próxima do processo, existindo neste momento cerca de 99 por cento de hipóteses da movimentação ser efetivada ainda hoje ou amanhã.

O clube brasileiro recebe na madrugada desta sexta-feira o Magallanes, do Chile, para a Taça Sul-Americana, e este deverá ser o último jogo no cargo, marcando, dessa forma, a despedida do técnico português.

Segundo o Globoesporte, o clube onde joga Cristiano Ronaldo ofereceu ao treinador seis milhões de euros por época, livres de impostos, além de uma mansão avaliada em 2,5 milhões de euros, que ficará para ele se cumprir o contrato com o clube saudita. O projeto desportivo, além do financeiro, atrai igualmente o técnico.

Castro deixa o Botafogo como líder isolado do Brasileirão, com 30 pontos em 12 jornadas, mais sete do que o Grémio, segundo classificado.