Luís Castro diz que tem "muitos objetivos" e quer trabalhar "noutras regiões"

Em entrevista ao portal inglês The Athletic, Luís Castro, treinador do Botafogo, assumiu o compromisso com o clube brasileiro e a forte aliança com John Textor. Mas garante que quer trabalhar noutros campeonatos e que, por isso, não se vê a ficar muito tempo no mesmo clube.

Associado a clubes como o Flamengo e o Rangers: "Tivemos uma época interessante no Botafogo. É normal que o meu nome seja associado com outros clubes. Mas estou muito focado no meu acordo com o Botafogo e o John Textor. Não acho que vou ser um treinador de passar muito tempo no mesmo clube. Quero evoluir, tenho muitos objetivos a atingir. E quero trabalhar noutras regiões do planeta. Portanto, é normal que tenha alguma pressa, devido à minha idade. Mas sempre com profissionalismo."

Relação com John Textor, investidor e dono do Botafogo: "Sempre que falo com ele sinto a paixão dele. Eu sei que este processo e este projeto vai ter sucesso. O John Textor disse-me que sou parceiro dele. E eu posso dizer o mesmo, ele é meu parceiro neste processo que estamos a desenvolver."

Não ter continuado no FC Porto, após ter substituído Paulo Fonseca: "Não penso nisso. Foi uma experiência rápida na minha vida. Na altura nem sequer me sentia treinador principal do FC Porto [estava na equipa B e subiu a interino com a saída de Paulo Fonseca]. Treinei alguns jogadores que agora estão no Mundial'2022. Era um bom plantel. Estive no clube durante dez anos e tenho uma boa relação com os jogadores."