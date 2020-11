Luís Castro desiludido: "Após resultado fantástico há duas semanas em Madrid..."

Luís Castro considerou que o Shakthar teve uma noite terrível e que não foi uma equipa na derrota frente ao Borussia M'Gladbach (6-0), na Liga dos Campeões.

"Não fomos uma equipa. Fizemos um jogo terrível e muito fraco. Não fomos capazes de os pressionar e controlar a profundidade do jogo. Na primeira parte não lhes criámos qualquer problema no ataque. Não fomos surpreendidos pela forma como o Monchengladbach jogou. Ficámos surpreendidos com o que nós mostrámos neste jogo", referiu.

O francês Alassane Plea, aos oito e 26 minutos, Valeriy Bondar, aos 17, na própria baliza, e o argelino Ramy Bensebaini, aos 44, fizeram os tentos do "Gladbach' na primeira parte, sendo que Lars Stindl aumentou a contagem, aos 65, e Plea consumou o "hat-trick', aos 78.

"Foi uma noite terrível para nós. A equipa que conseguiu um resultado fantástico há duas semanas em Madrid [3-2 ao Real] não foi capaz de causar quaisquer problemas aos seus oponentes [hoje], é difícil aceitar", referiu.

Ao intervalo, Luís Castro fez três substituições, porque não podia arriscar fazer uma segunda parte tão má como a primeira.

"Queríamos refrescar a equipa, queríamos dar alguma energia que nos faltou na primeira parte. Não esperávamos uma noite tão má para nós", afirmou.

O treinador português assumiu que este resultado "foi uma grande desilusão", mas garante que vai continuar a lutar pelo apuramento num grupo em que está em igualdade com o Real Madrid na segunda posição, com quatro pontos, menos dois do que o Monchengladbach e mais dois do que o Inter de Milão.