Luís Castro deixa longa e emotiva mensagem de despedida ao Botafogo: "Estamos todos de passagem..."

Treinador vai treinar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Deixa o Botafogo no primeiro lugar do Brasileirão

Luís Castro deixou o comando técnico dos brasileiros do Botafogo, numa altura em que lidera o Brasileirão, preparando-se para orientar Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr, uma decisão que gerou alguma controvérsia, principalmente entre os adeptos do "Fogão"

O treinador português recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma longa e emotiva mensagem de despedida ao clube brasileiro.

Leia a mensagem na íntegra:

"No momento em que decido aceitar um novo desafio na minha carreira profissional, parto com o desejo de ser lembrado apenas como alguém que chegou ao Botafogo para dar o melhor de si. No clube encontrei uma administração, um plantel e um staff dispostos a fazer o mesmo.

Essa feliz combinação resultou num grupo de profissionais unido e com espírito de missão que, pouco a pouco, foi ultrapassando dificuldades, melhorando as estruturas e condições de trabalho, culminando na consolidação de uma equipa de futebol que conquistou o respeito e a admiração dos seus adeptos.

Essa equipa encontra-se no primeiro lugar do Brasileirão e apurada para a fase seguinte da Sudamericana.

Senti-me honrado com o convite do Sr. John Textor para o projeto, mas estava longe de imaginar o impacto que tiveram em mim as experiências que vivi no clube como treinador e como pessoa. Foi com muito orgulho que pertenci à família do Glorioso Botafogo.

Os clubes como a vida: renovam-se. Estamos todos de passagem... Parto com a certeza de que os que ficam continuarão unidos, respeitando os valores que nos orientaram e nos conduziram às vitórias que tanto ambicionámos. Continuem a viagem nunca esquecendo que só o trabalho nos levará ao sucesso.

Reservo um lugar especial na minha memória para cada um de vós e deixo-vos com a Estrela Solitária que vos acompanhará no caminho que ainda está por fazer."