Luís Castro defende jogadores após vaias dos adeptos: "Sei as dificuldades que passámos"

Declarações do treinador português do Botafogo após derrota por 2-0 com o Cuiabá, de António Oliveira, complicando as contas do acesso à Taça Libertadores.

Ineficácia: "É verdade que temos melhores resultados fora de casa do que em casa. O porquê disso acontecer: sobre hoje, foi claramente a incapacidade de transformar em golo as quatro oportunidades claras que tivemos antes do golo do Cuiabá. Se fizéssemos, haveria paz para termos outro resultado. O golo do Cuiabá deixou a equipa um pouco instável. Há um jogo até o 1-0 e há um jogo pior depois do 2-0. Fomos uma equipa boa até esse momento, mas a partir do 1-0 fizemos um jogo fraco."

Reuniu os jogadores para saírem juntos do relvado, sob assobios dos adeptos: "Eu não esqueço o que os meus jogadores fizeram para, a quatro jornadas do fim, estarmos a lutar por uma vaga na Taça Libertadores. Sei o que passámos ao longo da temporada, todas as dificuldades e o quanto trabalharam para saírem de momentos difíceis. Não fecho os olhos para o que de mal acontece na equipa, faço sempre uma reflexão do que aconteceu no jogo e não esqueço do passado. [reunião] Foi para dizer que chegámos até aqui juntos e vamos juntos até ao final. Vamos continuar a lutar para vencer os próximos jogos."