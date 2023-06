Luís Castro decide futuro hoje: "O Botafogo sabe caminhar por si"

À margem do Botafogo-Magallanes (1-1), a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, Luís Castro confirmou que esta sexta-feira terá uma reunião com o dono do clube, John Textor, e que só tomará uma decisão quanto à eventual saída para o Al Nassr depois da conversa com o empresário norte-americano.

Futuro do Botafogo: "O Botafogo não depende de pessoas, depende de perfis para desempenhares funções dentro do clube. O Botafogo sabe caminhar por si e terá um caminho brilhante, tenho a certeza, porque tem adeptos apaixonados e pessoas que trabalham no clube de forma apaixonada. Interessa é o perfil, ser um perfil de acordo com o que o Botafogo precisa. Um perfil de honestidade, dignidade, determinação e ambição."

Reunião decisiva esta sexta-feira: "Na terça-feira tive uma reunião com o John Textor, falamos sobre o momento do clube, sobre a vitória frente frente ao Palmeiras, sobre o mercado e sobre o interesse que o Al Nassr podia ter em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura e decidimos ter uma nova conversa se houvesse essa proposta, que foi ontem [quarta-feira]. Essa reunião será amanhã [sexta-feira] e só vou tomar uma posição depois disso."

Ainda sobre o futuro do clube: "Se eu tomar a decisão após a reunião, sei que a família estará instalada. Sei que há um plantel pronto para todas as batalhas. Fique ou saia, o Botafogo é muito maior do que as pessoas. O Botafogo jamais será maltratado como maltratam muitas pessoas."