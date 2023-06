Luís Castro dá folga aos jogadores "no meio da violência gostosa que é o Brasileirão"

O clube brasileiro é líder com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras

O Botafogo venceu o Fortaleza em jogo da 11.ª jornada, somando a oitava vitória em 10 jogos.

O clube brasileiro é líder com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que ainda não jogou (joga este domingo com o São Paulo), e Luís Castro resolveu dar um presente aos seus jogadores - quatro dias de descanso.

A pausa no campeonato para jogos das Seleções durante 10 dias foi uma boa desculpa para estas mini-férias.

"Eu sempre disse que a melhor forma de treinar é jogar, mas vamos ter um tempo para ir de férias durante quatro dias, isso não atrapalha nada com a nossa rotatividade. Porque andamos há muito tempo sem descansar. Eu vou a Portugal, que já lá não vou há uns meses largos. Vamos descansar a mente, o corpo. Eles levam para casa o trabalho que tem de ser feito", começou por explicar o técnico.

«Ter folgas vai ser bom para todos. Passámos noites em aviões, tivemos algumas vezes de nos levantar às 3 da madrugada depois de um jogo que acabou às 23 horas; levantar muito cedo... não tem explicação. Mas pronto, é a violência gostosa de uma competição que é o Brasileirão", frisou ainda.

Luis Castro e a leveza de quem vai pra folguinha na liderança isolada do Brasileirão! pic.twitter.com/QizsbPLGsw - ge (@geglobo) June 11, 2023

O treinador falou ainda da vitória de sábado, ainda assim desvalorizou o facto de a equipa estar na liderança numa fase tão precoce do campeonato.

"Temos de ser muito pragmáticos nas análises. Está tudo muito no começo. Não temos de olhar para trás, mas sim para dentro. Não consigo fazer um balanço do campeonato de forma tão precoce. Sei que tenho uma equipa que quer muito ganhar e isso é o que mais me interessa. Aquilo que mais quero quando partir do Botafogo é deixar espírito vencedor, essa mentalidade vencedora, a mentalidade que ninguém está acomodado com qualquer resultado que seja". salientou.