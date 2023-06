Luís Castro culpa altitude: "Sofremos mais do que aquilo que esperávamos"

Declarações do treinador do Botafogo, no final do encontra da LDU Quito (0-0), referente à quinta jornada da Taça Sul-Americana

Dificuldades com altitude: "Sofremos um pouco mais do que aquilo que nós esperávamos. Tivemos mais dificuldades, os jogadores tiveram muita dificuldade ao longo de todo o jogo devido à altitude."

Objetivos: "O objetivo era a vitória, para nos classificarmos. Era a mesma coisa que a LDU queria. Vamos definir tudo no jogo final, não era o resultado que queríamos, mas em função do cansaço, da altitude, da dificuldade do jogo, é um mal menor."