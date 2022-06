Luís Castro critica centro de treinos do Botafogo: "É bom para estacionar carros"

Português recordou ainda os protestos dos adeptos em que marcou presença, garantindo que não sentiu medo

Depois de John Textor, acionista maioritário da SAD do Botafogo, ter criticado estádio do clube, agora foi a vez do treinador Luís Castro também lançar reparos ao piso do centro de treinos do clube.

"No lado prático, tem um centro de treinos com um piso duríssimo, que é bom para estacionar carros. Mas é onde temos que treinar, mas isso causa-nos muitos problemas devido à dureza do piso. Não temos um centro de treinos com as condições mínimas para o dia a dia. Temos uma academia", criticou o técnico português.

Luís Castro recordou ainda os recentes protestos dos adeptos do Botafogo, a que o técnico decidiu responder pessoalmente, garantindo que nunca se deixou assustar pela animosidade.

"Nem pelo bem nem pelo mal. A chegada [ao aeroporto] foi alguns dias depois de me mandarem tomar no cu, o estádio todo. Quer uma situação quer outra, não me esqueço. Fazem-nos pensar o que é o futebol e o que representamos para as pessoas", admitiu.