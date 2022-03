Luís Castro confirma que vai ser treinador do Botafogo

Clube brasileiro ainda não oficializou a contratação, mas Luís Castro fez o anúncio nas redes sociais.

Luís Castro confirmou esta quinta-feira, através de uma publicação nas histórias do Instagram, que é o novo treinador do Botafogo. O Fogão ainda não oficializou o negócio, no entanto.

"Pronto para iniciar a caminhada com a estrela solitária ao peito, a servir o Glorioso", escreveu o treinador português a acompanhar uma fotografia em que se mostra com uma camisola do emblema brasileiro.

O técnico, de 60 anos, deixou o Al Duhail, do Catar, e vai estrear-se no Brasileirão. Antes, tinha orientado o Shakhtar Donetsk. V. Guimarães, Chaves, Rio Ave, FC Porto, FC Porto B, Penafiel, Sanjoanense, Estarreja, Mealhada e Águeda foram os outros clubes por onde passou enquanto treinador.