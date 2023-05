Luís Castro comenta liderança no Brasileirão e expulsão: "Não admito..."

Botafogo venceu em casa do flamengo e somou a terceira vitória no campeonato brasileiro.

O Botafogo venceu em casa do Flamengo por 3-2, num jogo que garante a liderança isolada no Brasileirão à equipa de Luís Castro, treinador que foi expulso na segunda parte depois de protestos para com a árbitra Edina Alves Batista.

"A árbitra comanda a equipa dela e eu comando a minha. Eu tinha dito que não queria substituição na bola parada porque o jogador que ia retirar de campo é alto, o Junior Santos, e ia colocar um jogador mais baixo em campo. No futebol tudo pode acontecer. Imagine que era golo a favor do Flamengo, toda a comunicação social que eu era maluco porque tinha feito uma substituição naquele momento do jogo. Mas nem só por isso, era uma decisão minha naquele momento e informei à equipa de arbitragem que não queria a substituição naquele momento, portanto não era para ser feita. Não permito que ninguém intervenha na minha equipa, não admito isso", afirmou o treinador português.

O Botafogo passou a somar nove pontos em três jornadas e segue na frente. "Sobre o nosso primeiro lugar, não dou importância. Dou importância porque, afinal, ganhámos os jogos. Agora, isso ter significado para o futuro... Admito que haja pessoas tão ambiciosas como eu, agora mais... OK, pode haver, mas acho que é muito difícil. Todos os clubes sonham em ganhar, mas não nos deixamos enganar pelo futebol, por uma liderança na terceira jornada", comentou.

A equipa de Luís Castro venceu no Maracanã com a ajuda do avançado brasileiro ex-FC Porto Tiquinho Soares, que bisou na partida, primeiro de penálti, aos 30 minutos, e depois aos 71. Pelo meio, aos 45+5 minutos, Danilo, que jogou no Braga e no Benfica, entre outros emblemas lusos, também marcou para os forasteiros, cuja missão ficou complicada com a expulsão de Rafael, dentro de campo, aos 51', e de Luís Castro, fora dele, aos 57', um minuto depois de ver amarelo. Marcou para o Flamengo Léo Pereira, aos 59 e aos 86 minutos, mas a equipa da casa não conseguiu pontuar.