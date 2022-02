Luís Castro com vitória folgada e na perseguição ao líder no Catar

Triunfo do Al Duhail, orientado pelo português, por 4-1, frente ao Al Shamal.

O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, ganhou em casa por 4-1 ao Al Shamal, consolidando o segundo posto da Liga de futebol do Catar e mantendo a distância para o líder Al Sadd, que também venceu.

O avançado queniano Olunga bisou aos 23 e aos 56 minutos, e Nam Tae-Hee (45) e Edmilson Junior (61) fizeram os outros golos do Al Duhail, com o iraquiano Amjed Attwan a fazer o golo de honra dos visitantes aos 90+3.

Com a vitória neste encontro da 18.ª jornada, a formação liderada por Luís Castro segue no segundo lugar com 39 pontos, menos sete do que o Al Sadd, que ainda tem dois jogos em atraso.