Luís Castro aterrará em breve no Brasil para assumir comando do Botafogo

Técnico português viaja para o Rio de Janeiro acompanhado dos adjuntos Vítor Severino e João Brandão, em dia de novo jogo do clube nas meias-finais do Campeonato Carioca

Terminada a experiência no Al Duhail (Catar), com a conquista da Taça do Emir, Luís Castro prepara-se para iniciar o já acertado desafio no Botafogo. O técnico chegará, segundo o jornal "Globo Esporte", ao Rio de Janeiro no próximo domingo.

Daqui a quatro dias, detalha a mesma publicação, Luís Castro vai viajar para o Brasil acompanhado dos adjuntos Vítor Severino e João Brandão. A restante equipa técnica (analista, preparador físico e treinador de guarda-redes) está a ser definida.

Luís Castro, ainda a resolver assuntos burocráticos no Catar, aterrará no mesmo dia em que o Botafogo disputará a segunda mão da meia-final do Campeonato Carioca, frente ao Fluminense, na qual está em desvantagem (0-1).

A equipa do Rio Janeiro, comandada interinamente por Lúcio Flávio, precisa de vencer por, pelo menos, dois golos diferença para atingir a final com o Flamengo. A partida inicia-se às 16 horas (em Brasília), no Estádio Maracanã.

Luís Castro, cuja apresentação como treinador do Botafogo deve ocorrer na segunda ou terça-feira, aceitou o convite de John Textor, novo investidor do clube.