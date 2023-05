Luís Castro com críticas ao Botafogo, apesar da vitória: "Não tivemos coragem"

Declarações do treinador português, no final do encontro com o Univ. César Vallejo (2-3), referente à quarta jornada da Taça Sul-Americana

O Botafogo voltou a ganhar na Taça Sul-Americana, está na liderança e em boa posição para seguir em frente, mas Luís Castro não ficou totalmente satisfeito. O técnico português lamentou a segunda parte da equipa no terreno do Univ. César Vallejo, depois de estar a vencer por 0-3.

"A partir do 1-3, a equipa não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Na segunda parte houve um momento decisivo, que foi a chegada do Vallejo ao primeiro golo. Não tivemos coragem de ter a bola durante o segundo tempo e convidámos o adversário a vir para cima de nós. Podiam ter chegado ao terceiro golo no último lance. No fundo, é um resultado que se ajusta. Atingimos os nossos objetivos que eram vencer, gerir alguns jogadores para o próximo jogo e chegar à liderança", atirou, no final do encontro, que terminou com vitória dos brasileiros, por 2-3.

Recorde-se que, na próxima jornada, o Botafogo visita o terreno do LDU Quito, que tem os mesmos oito pontos da equipa de Luís Castro, ainda que menos golos marcados. O confronto de líderes pode ser decisivo quanto à passagem aos oitavos da Taça Sul-Americana.