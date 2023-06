Luís Castro: "Al Nassr? Tenho jogo com o Palmeiras"

Treinador português está próximo de orientar Ronaldo. CR7 terá sido decisivo, diz a imprensa saudita, ao dar boas indicações das qualidades do técnico

Luís Castro está em boas condições de se tornar no próximo treinador de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, ao serviço do Al Nassr. A notícia caiu no sábado como uma "bomba", lançada pelo "Al Arriyadiyah", tendo O JOGO confirmado que a possibilidade é bem real.

John Textor quer duplicar o salário de toda a equipa técnica para tentar segurar o treinador que, a OJOGO, disse que, neste momento, está apenas preocupado com os próximos jogos do Fogão

Escreve o jornal saudita que o clube de Riade já conseguiu chegar a acordo para contar com o treinador português na próxima época, salientando, inclusive, o papel determinante de Ronaldo no processo, ao elogiar o compatriota, "frisando que este tem boas capacidades técnicas", para além de incluir consigo um auxiliar técnico "de grande experiência".

Sabe O JOGO, porém, que ainda há um entrave nesta história: Luís Castro tem contrato com o Botafogo até março de 2024 e, ao mesmo tempo, o emblema brasileiro, agora liderado pelo empresário multimilionário John Textor (norte-americano) não está mesmo nada interessado em perder um técnico que conduziu a equipa ao topo do futebol brasileiro, estabelecendo até o recorde de maior número de jornadas consecutivas na primeira posição da tabela na história do clube.

E mais: para segurar o treinador, Textor estaria disposto a duplicar o atual salário de toda a equipa técnica, de cerca de 300 mil euros mensais para 600 mil. De qualquer forma, a direção do clube do Rio de janeiro sabe que, apesar de viver desafogadamente, não tem argumentos financeiros para competir com os árabes, nomeadamente com o PIF, Public Investment Fund, empresa ligada à família real saudita que adquiriu recentemente o Al Nassr, mas também os outros três maiores clubes do país (Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli).

Para já, Castro está totalmente focado nos próximos jogos do Botafogo. Esta noite, a equipa do Rio de Janeiro recebe o Palmeiras, segundo classificado, mas já sabe que, qualquer que seja o resultado, continuará na liderança do Brasileirão. "Amanhã [hoje, domingo] tenho jogo com o Palmeiras. Total foco no jogo", respondeu Luís Castro quando confrontado por O JOGO com esta situação.

A partida seguinte realiza-se logo na sexta-feira, dia 30, diante dos chilenos do Magallanes, determinante para o apuramento para os oitavos de final daTaça Sulamericana. Citando uma fonte próxima do processo, o jornal já mencionado garante que, depois dessa partida com o Magallanes, Luís Castro estaria disponível para sair.

Pormenor importante de todo este processo: o português tem uma cláusula de rescisão (em sigilo) no contrato com o Botafogo. Caso o Al Nassr avance para o respetivo pagamento, dificilmente Luís Castro poderia depois resistir aos argumentos financeiros do clube, praticamente sem restrições.