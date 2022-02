Luís Castro a um pequeno passo de assinar pelo Corinthians

Imprensa brasileira dá como quase certa a presença do técnico no banco do Corinthians.

Luís Castro estará a um pequeno pequeno de assinar contrato com o Corinthians. De acordo com a generalidade da imprensa brasileira, as negociações estão muito adiantadas e o processo estará concluído em breve. Alguma imprensa noticia mesmo que o empresário do treinador português já se encontra em São Paulo para selar o acordo, que tem como base o pagamento de 3, 5 milhões de euros a toda a equipa técnica num contrato até 2023. O Timão terá ainda de desembolsar 1, 2 milhões de euros ao Al-Duhail, valor da cláusula de rescisão do técnico luso.

Além do Corinthians, também o Botafogo esteve interessado em contratar Luís Castro, mas este deu prioridade ao Timão por se tratar de um projeto mais sólido.

O Corinthians não pretende protelar muito mais esta situação e quer fazer o anúncio oficial nas próximas horas. O JOGO tentou contactar Luís Castro mas este não respondeu às várias solicitações.