Luís Castro: "A questão do contrato não me preocupa nem um pouco"

Na Ucrânia, especulam que Luís Castro pode estar de saída do Shakhtar, tendo em conta que acaba contrato no fim da época

Luís Castro ainda não foi convidado pelo Shakhtar a renovar contrato, que acaba no fim desta época. Convidado a comentar o assunto na conferência de imprensa desta quarta-feira, de antevisão ao jogo da Liga Europa com o Maccabi Telavive, Luís Castro respondeu com outras preocupações.

"Neste momento, a questão do contrato não me preocupa nem um pouco. Os nossos pensamentos são apenas sobre o próximo jogo. Em nenhuma situação vou pensar agora no contrato", disse aos jornalistas.

"Sei que vou trabalhar na próxima temporada, por isso não vou preocupar-me com isso. Onde, veremos a seguir. O importante é que, todos os dias de trabalho terminem com a consciência tranquila. Não me preocupo com o resto", concluiu