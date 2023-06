Luís Campos vai continuar a ser conselheiro do Celta de Vigo na próxima época

A garantia chegou de Carlos Mourino, presidente do emblema galego.

Carlos Mourino, presidente do Celta de Vigo, confirmou esta segunda-feira que Luís Campos vai continuar a ser conselheiro desportivo do clube na próxima época, considerando que os maiores frutos do trabalho realizado pelo português, que também exerce funções de diretor desportivo no PSG, ainda estão por colher.

"Confiamos muito em Luís Campos, acreditamos nele. É uma aposta de futuro e vai dar resultados, ele faz-nos desenvolver esperanças no plano desportivo. Os seus maiores êxitos em equipas anteriores foram no segundo ou terceiro ano", salientou, em conferência de imprensa.

Após a saída de Carlos Carvalhal do comando técnico da equipa, que garantiu a permanência na LaLiga à última jornada, Mourino também admitiu que o clube está em busca de um sucessor "estável", processo que deverá ficar finalizado nesta semana.