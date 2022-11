Luís Campos sobre Vitinha: "É importante que não haja dois jogadores à sua frente..."

Declarações de Luís Campos no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Mbappé: "O Mbappé está a 40 ou 50 por cento do seu potencial máximo, digo-lhe isso todos os dias. Ainda pode dar muito mais, porque é um jogador que ainda nem sequer completou a sua formação. Há a velocidade de maturação, ou seja, nem todos evoluem ao mesmo ritmo. O Mbappé aos 16 anos já estava desenvolvido a todos os níveis. Fisicamente era muito forte e tinha uma compreensão de jogo digna de um jogador de 26 anos. Depois há a velocidade de adaptação, algo que Vitinha teve no PSG. Chegou, soube adaptar-se rapidamente e deu boa conta de si. Por fim, há a velocidade de oportunidade, que o Vitinha também teve. Quando se vai buscar um talento jovem, é importante que não haja dois jogadores à sua frente no plantel. Temos de lhe dar a velocidade de oportunidade como algo possível."

Christophe Galtier: "Ao fim de três treinos virou-se para mim e disse: 'Luís, isto aqui é muito mais fácil'. Eu disse-lhe, 'pois, são jogadores melhores', ao que ele me respondeu: 'Não, tudo muito mais rápido. No Lille tinha de explicar 10 vezes, aqui ao fim da primeira eles já fazem de forma perfeita.'"



Adaptação e exemplo de Messi: "Não basta ser bom, tem de ser bom quando o integramos em determinado conjunto. E há vários estilos de futebol e nem todos os jogadores se adaptam da mesma forma. Somos vizinhos de Espanha e a nossa forma de jogar é muito diferente. E é por isso que até há poucos jogadores portugueses a jogar na Liga espanhola. Não foi por acaso que o ano passado do Messi foi difícil. Demorou a adaptar-se a um futebol diferente."