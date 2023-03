Luís Campos pode pagar caro pela temporada do PSG abaixo do esperado

Conselheiro para o futebol tem lugar em risco, segundo a imprensa internacional.

O PSG está a protagonizar uma temporada bem abaixo do esperado e isso pode ter fortes consequências para a próxima época. Esta terça-feira, o jornal espanhol As escreve que Luís Campos, conselheiro para o futebol do emblema francês, está igualmente em risco, assim como o treinador Christophe Galtier, que deve abandonar o banco no final de 2022/23.

O pouco proveito dos movimentos nas duas últimas janelas de mercado, com destaque para o falhanço na contratação de Ziyech ao Chelsea em janeiro, é apontado como um dado que joga contra Luís Campos.

"A falta de iniciativa do português, associada a maus resultados, colocou-o mais uma vez numa encruzilhada. O PSG, de momento, não fez qualquer declaração sobre a sua permanência ou não na capital francesa. Mas a realidade é que Campos não cumpriu, nem sequer se aproximou, das diretrizes impostas pelo clube no início da época. É por isso que a sua demissão em junho não pode ser excluída", explica o As.

O PSG foi derrotado em casa pelo Rennes na última ronda do campeonato francês, por dois golos sem resposta. Lidera com sete pontos de vantagem para o Marselha. Na Champions, caiu frente ao Bayern, com duas derrotas e nenhum golo marcado: derrotas por 1-0 e 2-0. Está igualmente fora na Taça de França.