Luís Campos no PSG: "O clube mais ambicioso no mundo do futebol"

No passado, Luís Campos trabalhou, em funções idênticas a esta, no Mónaco, no Celta de Vigo e no Galatasaray. Foi também diretor desportivo do Lille.

O Paris Saint-Germain anunciou, esta sexta-feira, que Luís Campos vai ser consultor para o futebol do emblema francês. O português terá como responsabilidade as pastas de "organização, recrutamento e performance" da equipa principal masculina dos parisienses.

"Estou muito feliz por me juntar ao PSG, que considero ser o clube mais ambicioso no mundo do futebol. Partilhamos a mesma visão. Estou muito ansioso por começar a trabalhar o potencial excecional deste clube", declarou Luís Campos, aos canais oficiais do PSG.

Enquanto treinador de futebol, orientou Leiria, Esposende, Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, V. Setúbal, Varzim e Beira-Mar.