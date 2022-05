Luís Campos finda ligação ao Galatasaray: "Houve limitações que não posso ignorar"

Dirigente, contratado pelos turcos em janeiro deste ano, ficará, agora, apenas dedicado à consultoria no Celta de Vigo (La Liga)

Luís Campos deixou de ser conselheiro do presidente do Galatasaray, Burak Elmas, quatro meses após iniciar a tarefa no clube da Turquia, por haver, de acordo com o português, incerteza diretiva e por causa de desrespeito/limitação de funções.

"Existe uma grande instabilidade e incerteza no clube. As condições sob as quais poderia planear a próxima época não foram respeitadas. A minha metodologia é muito clara. Houve algumas limitações que não posso ignorar para alcançar os objetivos estabelecidos" disse Luís Campos, citado pelo jornal turco "Fotomaç".

Luís Campos, amigo do presidente do Galatasaray contratado para levar a cabo a reformulação do plantel, na sequência de uma época má (13.º lugar na liga), ficará, agora, apenas dedicado ao cargo de consultor do Celta de Vigo (La Liga).