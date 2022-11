Luís Campos: "Carvalhal no Celta é uma oportunidade espetacular"

Responsável de mercado do PSG é assessor no Celta e esta segunda-feira deu conferência de Imprensa na Galiza

Luís Campos, diretor desportivo no PSG e assessor desportivo no Celta de Vigo, esteve esta segunda-feira na Galiza e deu a cara pela primeira vez perante os meios de comunicação espanhóis, após sete meses no cargo, abordando a aposta em Carlos Carvalhal para render Coudet no banco.

"Foi uma decisão partilhada. Carlos Carvalhal é uma referência no futebol português, temos muitas ideiais em comum e de método. Conhecemo-nos desde há muitos anos. Creio que é uma oportunidade espetacular", apontou.

Na sua longa intervenção, Luís Campos frisou não haver qualquer incpompatibilidade com o cargo desempenhado no PSG, pois tratam-se de "clubes em ligas diferentes e com orçamentos e objetivos diferentes".