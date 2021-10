Luís Campos associado ao novo e milionário Newcastle

O nome de Luís Campos surge entre os favoritos

"Luís Campos, o homem que transformou Mónaco e Lille em campeões de França", assim começa o artigo no site da Sky Sports que associa o nome do diretor técnico português ao milionário projeto do Newcastle, recentemente adquirido pela família real da Arábia Saudita.

O nome de Luís Campos surge entre os favoritos, com a estação de televisão inglesa a recordar que foi com o português no clube que o Mónaco "descobriu" craques como "Kylian Mbappée, Fabinho, Thomas Lemar, Bernardo Silva e Anthony Martial", ajudando também a que o Lille batesse o poderoso PSG de Mbappé e Neymar, sagrando-se campeão francês em 2020/21.