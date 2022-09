Luís Campos admite eventual erro no timing das contratações de Neymar e Mbappé

O dirigente afirmou que o clube "já cometeu o erro de contratar dois jogadores para a mesma posição" numa só janela de mercado.

Luís Campos, consultor para o futebol do PSG, admitiu esta sexta-feira que o campeão francês poderá ter errado ao contratar Neymar e Kylian Mbappé na mesma janela de mercado.

"No passado, já cometemos o erro de contratar dois jogadores para a mesma posição", admitiu o dirigente português, em declarações ao podcast Rothen s'enflamme.

Recorde-se que o extremo brasileiro foi comprado ao Barcelona por um valor recorde de 222 milhões de euros no verão de 2017, mesma altura em que chegou o avançado francês, por empréstimo do Mónaco, que haveria de encaixar 180 milhões um ano mais tarde, quando a operação assumiu contornos definitivos.

Campos também voltou a frisar que o mais recente mercado de verão não foi positivo para os lados do PSG, considerando que o plantel "tem falta de jogadores em posições-chave" e excesso de opções noutros setores.

O PSG recebe o Nice no sábado, às 20h00, em jogo da oitava jornada da Ligue 1, que lidera com dois pontos de vantagem sobre o Marselha, segundo classificado com 20.