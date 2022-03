Lucas Piazón sobre Luís Castro: "Não o conheço, mas é super bem falado em Portugal"

Lucas Piazón assinou contrato com o Botafogo na quinta-feira

Lucas Piazón foi esta sexta-feira apresentado no Botafogo e comentou a possível contratação de Luís Castro para o comando da equipa brasileira

Em conferência de imprensa, Lucas Piazón, que chegou ao Botafogo emprestado pelo Braga até 2023, foi questionado acerca da possibilidade de vir a ser treinado por Luís Castro, atual técnico do Al Duhail (Catar) cujo nome tem sido apontado como um dos alvos do clube alvinegro para o comando da equipa.

"A minha ida para Portugal foi por causa de Carlos Carvalhal, que me ligou e estivemos a conversa porque já nos conhecíamos desde Inglaterra. E acabou por ser ótimo para mim. Na chegada ao Botafogo, confesso que ainda não tive qualquer conversa com o staff. Não o conheço [Luís Castro], mas é super bem falado em Portugal", referiu a cara nova do Botafogo.