Lopetegui fala sobre a ausência de Gonçalo Guedes: "Tudo pode acontecer"

Avançado não foi chamado para o jogo com o West Ham.

O Wolverhampton venceu o West Ham, com um golo de Podence, na ronda 20 da Premier League, numa partida onde causou surpresa a ausência de Gonçalo Guedes. Questionado sobre o tema, o treinador Julen Lopetegui abordou o motivo, embora com algumas dúvidas no ar.

"Foi uma decisão técnica. Ele é nosso jogador. Em relação ao resto, tudo pode acontecer, mas está na nossa equipa", afirmou o espanhol.

O avançado de 26 anos chegou à Premier League esta temporada, oriundo do Valência, e fez dois golos e uma assistência em 18 jogos.

Na mesma altura em que a ausência de Guedes na convocatória dos Wolves foi conhecida, o seu pai publicou uma "história" no Instagram em que recordou a conquista da Taça do Rei pelo Valência em 2019, escrevendo: "Gayà, o último homem que resta", no que poderá ter sido uma pista sobre o futuro do filho.

No Estádio Molineux, a primeira parte não teve golos e foi no recomeço da partida que o antigo jogador do Sporting Podence marcou o único tento do duelo, aos 48 minutos.

Pelo Wolverhampton que segue no 16.º posto, com 17 pontos, os mesmos de Leicester (14.º) e Leeds (15.º), alinharam de início, além de Podence, José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Matheus Nunes. Toti Gomes foi lançado nos instantes finais.