Lopetegui dá nega ao Wolverhampton e abre a porta a Pedro Martins

Segundo a BBC, o treinador espanhol alegou motivos pessoais para recusar proposta do Wolverhampton, que agora poderá avançar pelo português

Julen Lopetegui era a primeira opção do Wolverhampton para a sucessão de Bruno Lage, mas o treinador espanhol terá recusado o convite do emblema da Premier League, abrindo assim a porta a outro português, Pedro Martins.

Segundo a BBC, Lopetegui recusou a proposta, formalizada dias depois de sair do Sevilha, por motivos pessoais relacionados com o pai, de 92 anos, do qual não se quer afastar nesta altura. Dirigentes do Wolves viajaram a Espanha para convencer Lopetegui, sem sucesso.

Pedro Martins, que há semanas foi dado como estando na lista dos Wolves, será agora a principal opção e as conversações já terão mesmo começado.

Há dias, recorde-se, Pedro Martins esteve em Inglaterra, mas para ouvir uma proposta do Hull City, do Championship. Contudo, o ex-treinador do Olympiacos recusou a abordagem do emblema do escalão secundário à espera de um projeto mais interessante, que poderá encontrar no Wolverhampton.

