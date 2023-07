Livro de Abel Ferreira chega às 100 mil vendas: "A missão é ajudar o próximo"

Receitas provenientes da venda dos livros são doadas, na totalidade, a três instituições.

O livro "Cabeça fria, coração quente", do treinador português Abel Ferreira, chegou no mês de junho à marca de 100 mil exemplares vendidos. São já oito milhões de reais conseguidos [perto de 1,5 milhões de euros] que são distribuídos por três instituições: os Amigos do Bem, o Instituto Ayrton Senna e o Projeto Cesta de Três.

O técnico do Palmeiras conversou com o UOL Esporte sobre o sucesso que o livro está a ter e mostrou-se feliz por poder ajudar os mais desfavorecidos.

"O livro tem como missão ajudar o próximo, não só do ponto de vista educacional (para aqueles que pretendem aprender o que fizemos na nossa atividade profissional, que é o futebol), mas também do ponto de vista solidário (para aqueles que mais necessitam de bens fundamentais para a vida). Um livro é sempre um bom amigo. Este era um livro que, para mim, Abel homem e Abel treinador, tinha como objetivo de vida. Além disso, não seríamos o que somos hoje nem chegaríamos onde chegamos sem a ajuda de quem um dia nos ensinou e abriu horizontes. Certamente, este livro fará o mesmo com outros. Pelo menos é essa também uma das nossas intenções", referiu.

O livro "Cabeça fria, coração quente" conta os bastidores dos títulos da Taça Libertadores das temporadas 2020 e 2021. Conta com os testemunhos dos adjuntos Carlos Martinho, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira.