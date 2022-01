Liverpool: a promessa Fábio Carvalho depois de garantido Luis Díaz

O jovem avançado, de 19 anos, tem sido titular pelo Fulham de Marco Silva e leva oito golos marcados e três assistências nos 19 jogos disputados esta temporada.

Com a contratação de Luis Díaz ao FC Porto fechada, o Liverpool avançou a todo o gás para um novo alvo no mercado. De acordo com informação avançada pela Sky Sports, os reds estão muito perto de garantir o concurso de Fábio Carvalho, promessa luso-britânica que atua no Fulham sob o comando de Marco Silva.

Determinado a agarrar o avançado, que é um desejo de Jurgen Klopp, o Liverpool vai pagar 6 M€ aos londrinos pelo jogador que está em final de contrato e o plano passa por mantê-lo cedido aos cottagers até ao final da presente temporada. A confirmar-se, a operação deixa todas as partes satisfeitas, pois Marco Silva tinha-se mostrado agastado com a possibilidade de perder uma peça importante na luta pela subida em janeiro: leva oito golos marcados e três assistências em 19 jogos disputados.

A operação relâmpago do Liverpool teve como objetivo antecipar-se à forte concorrência que tinha na corrida a Fábio Carvalho. Desde o início da época, o jovem, de 19 anos, tem sido associado a vários clubes ingleses e estrangeiros, entre eles o FC Porto. O avançado esteve nas camadas jovens do Benfica e está no Fulham desde 2015