Lista final do Golden Boy anunciada e restam três portugueses

O jornal Tuttusport divulgou, esta sexta-feira, a lista definitiva dos 20 candidatos ao prémio Golden Boy. António Silva, Nuno Mendes e Fábio Carvalho estão na corrida.

Está encontrada a lista final dos 20 candidatos ao prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa. E há três portugueses que podem conquistar o galardão: António Silva, defesa-central do Benfica, Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting, e Fábio Carvalho, médio do Liverpool.

Francisco Conceição (Ajax), Diego Moreira, Henrique Araújo, Paulo Bernardo (Benfica), Fábio Silva (Anderlecht), Rodrigo Ribeiro, Joelson Fernandes (Sporting) e Tiago Tomás (do Estugarda) também estiveram nomeados, mas foram "cortados" antes do anúncio desta lista definitiva.

Confira os 20 candidatos, anunciados esta sexta-feira pelo jornal italiano Tuttosport: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), ​​​​​​​Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Fábio Carvalho (Liverpool), Ansu Fati (Barcelona), Gavi (Barcelona), Wilfried Gnonto (Leeds), António Silva (Benfica), Ryan Gravenberch (Bayern), Josko Gvardiol (Leipzig), Fabio Miretti (Juventus), Jamal Musiala (Bayern), Nico González (Valência), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Benjamin Sesko (Salzburgo), Mathys Tel (Bayern), Destiny Udogie (Udinese) e Nicola Zalewski (Roma).

O vencedor será anunciado a 7 de novembro.