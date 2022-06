Lincoln marca na estreia de Jesus pelo Fenerbahçe

Empate a duas bolas diante do Shkupi, da Macedónia do Norte. Turcos continuam a preparar pré eliminatória da Liga dos Campeões

Lincoln, jogador que passou as últimas temporadas no futebol português e no Santa Clara, foi um dos marcadores do primeiro amigável de Jorge Jesus pelo Fenerbahçe, que empatou a duas bolas com os macedónios do Shkupi.

À passagem do minuto 16, o canhoto fez o primeiro golo da era do novo técnico português em Istambul, pertencendo, já na segunda parte, a Muhammed Gumuskaya o outro tento de uma equipa que contou com os portugueses Bruma e Miguel Crespo no onze.

O Fenerbahçe continua a preparar a segunda pré eliminatória da Liga dos Campeões. O adversário de Jorge Jesus, recorde-se, é o Dínamo de Kiev.