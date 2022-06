Lincoln ansioso por trabalhar com Jesus: "Não tenho dúvidas de que vamos ter uma boa época"

Fotografia: Twitter do Fenerbahçe

Lincoln, médio do Fenerbahçe

Médio ex-Santa Clara assumiu também que "existiam outras equipas interessadas" mas que o projeto turco foi bom de mais para recusar

Lincoln foi o primeiro reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe e, este sábado, concedeu uma entrevista aos meios do clube, na qual o médio de 23 anos assumiu que foi alvo de interesse de outras equipas, mas que o projeto de Istambul foi aquele que o convenceu.

"Existiam outras equipas interessadas em mim, mas quando ouvi a proposta do Fenerbahçe decidi vir para aqui. Já tinha estado na Turquia [em 2018 no Rizespor], com sucesso, e queria jogar numa equipa grande. Na altura não foi possível, mas continuei a trabalhar e cumpri esse objetivo agora e estou muito satisfeito", garantiu.

O brasileiro, que abraçou o segundo desafio da carreira na Turquia, falou também de Jorge Jesus, admitindo ser um "privilégio" estar às ordens do técnico português, que lhe inspira confiança numa época bem-sucedida.

"Falei com ele antes de vir e já o tinha defrontado no campeonato português. É um privilégio trabalhar com Jorge Jesus e toda a gente na equipa sente isso porque é um treinador que ajuda a extrair o melhor de cada jogador. Além disso é uma excelente pessoa e não tenho dúvidas de que vamos ter uma boa temporada", concluiu Lincoln.