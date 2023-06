Lille trava saída de Paulo Fonseca

Oliver Létang, presidente dos dogues, assegura que Fonseca "vai ser o treinador do Lille na próxima época"

Desejado pelo Marselha para suceder a Igor Tudor no comando técnico da equipa, Paulo Fonseca vê o Lille fechar-lhe a porta de saída. Oliver Létang, presidente dos dogues, assegura que Fonseca "vai ser o treinador do Lille na próxima época".

"Estamos muito orgulhosos que seja um treinador desejado, isso prova a qualidade do seu trabalho e do projeto no Lille. Ele foi honesto o suficiente para informar-me rapidamente do interesse de certos clubes. Gostaria que esses clubes tivessem feito o mesmo, mas a prioridade do dia é assegurar aos nossos adeptos a estabilidade do nosso projeto e do nosso staff", afirmou Létang, citado pelo L'Équipe.