"Nem sei bem o que dizer. É verdadeiramente lamentável o que fez o banco do Lille"

Técnico português foi expulso após confusão com treinador do Brest. Éric Roy não poupou nas críticas e deu exemplos

O encontro entre o Lille e o Brest não ficou apenas marcado pela reviravolta e vitória da equipa de Paulo Fonseca, por 2-1. O português foi expulso, após forte discussão com o treinador contrário, que não poupou nas críticas.

"Nem sei bem o que dizer depois do que se passou aqui. É verdadeiramente pequeno e lamentável o que fez o banco do Lille, com o staff a atirar bolas para dentro do campo. Uma equipa com o poder do Lille, a jogar em casa, resolver as coisas assim...", lamentou Éric Roy.

No período de compensação, o jogo entre Lille e Brest aqueceu. E muito. Primeiro entre jogadores das duas equipas, no relvado, a seguir junto dos bancos. Paulo Fonseca e Eric Roy, treinador do Brest, envolveram-se em discussões e confrontos, com o treinador português a ser expulso.