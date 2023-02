Lille, de Paulo Fonseca, vence e sobe ao quinto lugar da Ligue 1

"Les dogues" aproveitaram a derrota do Rennes frente ao Toulouse (1-3) para subirem na tabela classificativa.

O Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu este domingo por 2-0 na receção ao Estrasburgo, aproveitando a derrota do Rennes em casa do Toulouse (1-3) para subir ao quinto lugar da Ligue 1.

Ambos os golos da partida aconteceram num espaço de cinco minutos, com Jonathan David a abrir o marcador, de grande penalidade, aos 23', bisando praticamente de seguida (28').

A equipa do técnico português, que alinhou com José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes a titulares, subiu desta forma à quinta posição da Ligue 1, com 41 pontos, mais um do que soma o Rennes (sexto). Já o Estrasburgo segue no primeiro lugar da zona de despromoção (17.º), com 18 pontos.