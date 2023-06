Lille, de Paulo Fonseca, falha Liga Europa e fica-se pela Conference

Os "dogues" empataram com o Troyes, do internacional português Rony Lopes, que marcou, na última jornada da Liga francesa, permitindo a ultrapassagem do Rennes no quarto lugar.

O Lille, treinado por Paulo Fonseca e com José Fonte a titular, empatou este sábado 1-1 na visita ao despromovido Troyes, em jogo da última jornada da Ligue 1, permitindo a ultrapassagem do Rennes no quarto lugar e falhando dessa forma a qualificação direta para a fase de grupos da Liga Europa.

Os "dogues" abriram o marcador aos 52 minutos, por intermédio de Bafodé Diakité, mas o internacional português Rony Lopes empatou a partida aos 72', o que conjugado com a vitória do Rennes em casa do Brest (2-1), resultou em que o Lille terminasse o campeonato francês no quinto lugar, com 67 pontos.

Desta forma, a equipa de Fonseca, Fonte e dos lesionados Tiago Djaló e André Gomes vai disputar o play-off de acesso à fase de grupos da Conference League na próxima temporada. Já o Rennes, que fechou a Ligue 1 com mais um ponto do que o Lille (68), garantiu a participação na Liga Europa.