Lille de Paulo Fonseca bate Nantes e alcança primeiro triunfo na Ligue 1

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, alcançou este domingo a primeira vitória na Liga francesa, em jogo da segunda jornada em que recebeu e venceu o Nantes, por 2-0.

Com o lateral luso Tiago Santos (ex-Estoril Praia) a titular no lado direito da defesa e Ivan Cavaleiro a entrar aos 71 minutos, o Lille desenhou a vitória com golos de Jonathan David, aos 66 minutos, e Ounas, já no período de compensação, aos 90+4.

O segundo golo, com assistência de Ivan Cavaleiro, teve a importância de tranquilizar a equipa de Paulo Fonseca, já depois da expulsão, com vermelho direto, do central brasileiro Alexsandro, aos 78.

O Lille, quinto classificado na última época, tinha-se estreado em 2023/24 com um empate na visita ao Nice (1-1), juntando-se agora provisoriamente a um grupo de quatro equipas que estão no topo da Ligue 1, todas com quatro pontos.