Lille admite pagar 22 milhões de euros ao Sporting por Rafael Leão

O caso Rafael Leão continua a fazer correr muita tinta. Há intenção dos vários intervenientes na resolução do problema, mas ainda não há fumo branco. Desta vez, segundo a Gazzetta dello Sport, o Lille já se terá disponibilizado a pagar ao emblema leonino uma indemnização de 22 milhões de euros, na sequência da rescisão unilateral do contrato, em 2018, depois da invasão à Academia. No entanto, o Sporting avançou com um recurso à FIFA, pois entende ter direito a receber 45 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do jogador na altura.

Entretanto, a mesma fonte, garante que Rafael Leão irá renovar contrato com o Milan até 2028 e irá auferir um salário limpo de sete milhões de euros, a que acrescem vários bónus de rendimento. O clube pretende oficializar a operação antes da receção ao Inter, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.