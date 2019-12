Liga inglesa ou Mundial de Clubes? Jorge Jesus "adivinha" preferência de Klopp

Treinador do Flamengo falou sobre a importância das competições para os clubes e "atreveu-se" a adivinhar as ideias do técnico do Liverpool.

Diferenças entre Europa e Brasil: "São épocas diferentes, cada um tem a sua ideia, o que o Flamengo tem passado ao longo destes seis meses tem sido uma ideia do jogo a olhar sempre para o golo e para a frente. Nós, europeus, como treinadores, somos formados de maneira a pensar que só ganhar não chega. As equipas têm de proporcionar espetáculo. Foi isso que tentámos fazer e tive a sorte de encontrar jogadores que podem proporcionar essa ideia. Amanhã [sábado] vamos olhar para o jogo como olhámos para estes seis meses. O Liverpool é o campeão em título da Champions, é o melhor clube da Europa. Falta saber se é o melhor clube do Mundo. Nós também queremos e temos essa oportunidade, ganhámos a Libertadores, uma competição muito difícil, parecida com a Champions e agora estamos aqui. No futuro vai ser cada vez mais importante o Mundial de Clubes. Não será para todos, nem todos conseguirão chegar a uma final, isto é para os melhores clubes. O treinador do Liverpool ganhou a Champions e se ganhar isto fica a faltar o campeonato inglês, que também é muito difícil. Mas com a vantagem que tem agora, talvez consiga quebrar a série de 30 sem ganhar a liga".

Palavras de Klopp e competições prioritárias: Ele está atento ao Flamengo... Ele está em cima [risos]. Percebo perfeitamente o que ele diz. Os europeus, de há dois ou três anos para cá, estão a pôr nesta competição muita importância, talvez entre os mais importantes nos objetivos do clube. Uma situação parecida com esta é tu seres campeão do Mundo de clubes ou ser campeão de Inglaterra, que há 30 anos que não és. Para os fãs, não tenho dúvida nenhuma que é o campeonato inglês, é o dia a dia deles. É o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal, muitas equipas com rivalidade. O Liverpool quer voltar a conquistar o que conquistou durante muitos anos, não só os campeonatos, mas também as Champions e tudo o resto. O Liverpool tem uma história bonita e o Klopp está a recuperar essa história do clube. É uma equipa que tem capacidade para estar nas duas competições sem dificuldade nenhuma. Não é a final de amanhã que vai afetar o Liverpool no campeonato. Daqui a um ou dois anos já não vão ouvir as equipas europeias dizer que o que importa é o campeonato e não o Mundial de Clubes. O que é mais importante para um treinador num clube é ganhar. (...) Mas se ele puder escolher entre os dois, ele escolhe ganhar o campeonato de Inglaterra".

A relação entre o aspeto tático e o aspeto físico: "As coisas, hoje em dia, não se separam. São questões gémeas, não há uma coisa sem a outra. Hoje já não se fala tanto da questão física. Não há. Há questão tática. Só não estás bem fisicamente se não estiveres bem taticamente. Não consegues chegar às bolas como podias chegar. Todo este conhecimento faz com que sejas uma equipa menos desgastada durante o jogo. Amanhã [sábado] são duas equipas que taticamente são muito evoluídas e não vai haver problema de ganhar ou perder pela questão física. Vai ganhar porque tem uma ideia de jogo melhor. Os avançados das duas equipas são muito criativos, a qualquer momento podem decidir, mas também há criatividade tática. A que estiver mais disciplinada taticamente será a vencedora do jogo".