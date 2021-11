Liga dos Campeões: João Félix é baixa para o Atlético de Madrid-Milan

Internacional português não apareceu na lista dos convocados para o jogo na quarta-feira.

O internacional português João Félix vai falhar o jogo entre o Atlético de Madrid e o Milan, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, por ainda estar lesionado, confirmaram hoje os colchoneros.

O nome do avançado luso, de 22 anos, não figura na lista de convocados, esta terça-feira divulgada, para o encontro de quarta-feira, da quinta jornada do Grupo B da Champions, que terá início às 20h00 (horas de Lisboa), no Wanda Metropolitano.

João Félix, que já tinha desfalcado a equipa madrilena no sábado, no jogo da Liga espanhola frente ao Osasuna (1-0), lesionou-se na passada quarta-feira durante um treino, tendo sofrido uma "lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno".

O internacional português vai falhar um encontro que poderá ser decisivo para as contas da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões no Grupo B, que é liderado pelo já apurado Liverpool, com 12 pontos, e que tem o FC Porto na segunda posição, com cinco.

Os dragões, que na quarta-feira jogam em Anfield Road também a partir das 20h00, têm um ponto de vantagem sobre os rojiblancos, com o Milan no último lugar do grupo, com apenas um ponto.