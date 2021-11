Líder do Fenerbahçe pede a Vítor Pereira para subir rendimento de Ozil

Até à data, o técnico luso fez permanecer Ozil durante os 90 minutos em apenas um de 13 jogos, o que causou notório descontentamento no craque turco

Atualmente a lidar com a insatisfação de Ozil, sentida por causa do (pouco) tempo de utilização e (menor) estatuto no Fenerbahçe, Vítor Pereira foi como que instado pelo presidente do clube turco a aumentar o desempenho do centrocampista.

"O nosso treinador precisa de tentar descobrir como tirar o máximo partido de Özil. Não há nenhum problema, apesar do que dizem os meios de comunicação social [turcos]. Mesut está infeliz porque não joga regularmente", afirmou Ali Koç.

Em entrevista ao canal televisivo do Fenerbahçe, o líder do emblema, que realiza uma época aquém das expectativas e que tem colocado Vítor Pereira sob pressão, "apontou" o dedo também a Ozil, pedindo-lhe para que se foque em servir o clube.

"De agora em diante, ele precisa de se concentrar no seu jogo e manter os seus interesses comerciais fora. Ele precisa de pensar em contribuir para o Fenerbahçe", referiu Ali Koç, na mesma entrevista, divulgada esta sexta-feira.

Esta época, o médio, 33 anos, expressou, por mais do que uma vez, o desagrado perante Vítor Pereira por ser substituído no decurso de alguns jogos do Fenerbahçe. Até à data, o técnico luso fez permanecer Ozil durante os 90' em apenas um de 13 jogos.