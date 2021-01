"Libertadores? Prefiro esta tensão do que estar em casa a ver o jogo sentado"

Abel Ferreira diz que prefere o nervosismo e as emoções que se geram em torno de uma final do que vê-la a partir de casa. O que vai pedir aos jogadores do Palmeiras é simples: jogar futebol e desfrutar do jogo.

No sábado joga-se a final da Taça dos Libertadores e Abel Ferreira já fez uma primeira antevisão a esse jogo frente ao Santos. O treinador do Palmeiras diz que chegou uma oportunidade para vencer um título e que a tensão que se gera, embora seja normal, tem de ser combatida, porque "chega de estar em casa a ver os outros" nas finais.

O português refere que prefere a "tensão do que estar em casa" a ver o jogo e que só vai pedir aos jogadores para desfrutarem e fazerem o que melhor sabem.

"É uma oportunidade que temos. Trabalhámos toda a nossa vida para chegar ao futebol ao mais alto nível. Temos que aproveitar e desfrutar. Esta final não é nada mais nada menos que fruto do nosso trabalho. Não vamos alterar processos, vamos manter a nossa identidade e a nossa forma de ser e de estar dentro do grupo. Eu vou dizer aos jogadores para desfrutarem do momento, para o viverem com grande intensidade e para fazerem o que sabem fazer: jogar futebol ao mais alto nível. É uma grande oportunidade, um desafio. Prefiro esta tensão do que estar em casa a ver o jogo sentado. Chegar à final era um sonho nosso, agora queremos vencer e sentir todas estas emoções dentro das quatro linhas. Chega de estar em casa a ver os outros a disputar as finais. As emoções são normais, mas temos de ser inteligentes e perceber até onde vai essa tensão e até que momento isso nos pode prejudicar", atiro citado pela imprensa brasileira.